Фратрия затвърди елитните си амбиции в Несебър

Отборът на Фратрия победи с 2:0 като гост Черноморец в мач от 18-ия кръг на Втора лига. Тимът от Варненско се наложи срещу “акулите” с две попадения на Ксавело Дривентак - в края на първото и началото на второто полувреме на срещата на стадиона в Несебър.

С успеха си днес Фратрия отново показа амбициите си да се бори за влизане в елита. Към момента играчите на Алексей Савинов са втори с 38 точки, което би им дало възможност да играят бараж за efbet Лига. Авансът на тима пред третия Янтра е шест точки, но и мач повече. Черноморец пък спря серията си от три поредни успеха и остава с 22 точки на осмо място.

Черноморец (Бургас) 0:2 Фратрия

0:1 Ксавело Дривентак (45)

0:2 Ксавело Дривентак (47)