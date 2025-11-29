Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия затвърди елитните си амбиции в Несебър

Фратрия затвърди елитните си амбиции в Несебър

  • 29 ное 2025 | 16:28
  • 642
  • 0
Фратрия затвърди елитните си амбиции в Несебър

Отборът на Фратрия победи с 2:0 като гост Черноморец в мач от 18-ия кръг на Втора лига. Тимът от Варненско се наложи срещу “акулите” с две попадения на Ксавело Дривентак - в края на първото и началото на второто полувреме на срещата на стадиона в Несебър.

С успеха си днес Фратрия отново показа амбициите си да се бори за влизане в елита. Към момента играчите на Алексей Савинов са втори с 38 точки, което би им дало възможност да играят бараж за efbet Лига. Авансът на тима пред третия Янтра е шест точки, но и мач повече. Черноморец пък спря серията си от три поредни успеха и остава с 22 точки на осмо място.

Черноморец (Бургас) 0:2 Фратрия
0:1 Ксавело Дривентак (45)
0:2 Ксавело Дривентак (47)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 29501
  • 60
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1653
  • 1
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 18476
  • 7
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 15638
  • 118
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2957
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 5112
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, Питас прониза с майсторско изпълнение домакинската врата, но голът бе отменен

Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, Питас прониза с майсторско изпълнение домакинската врата, но голът бе отменен

  • 29 ное 2025 | 17:28
  • 13322
  • 17
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 22043
  • 26
Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

Барселона 1:1 Алавес, Ямал изравни набързо

  • 29 ное 2025 | 17:15
  • 3537
  • 8
Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

Ман Сити 2:0 Лийдс, Гвардиол заби втори гол

  • 29 ное 2025 | 16:59
  • 3215
  • 2
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 29501
  • 60
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 18476
  • 7