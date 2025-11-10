11-те на Дунав и Фратрия за дербито на върха във Втора лига

Станаха ясни стартовите състави на Дунав и Фратрия, които се изправят един срещу друг в двубой от 15-ия кръг на Втора лига. Двата тима заемат първите две места в класирането и днешните точки могат да се окажат ключови в борбата за елита. Мачът стартира в 17:30 часа.

ДУНАВ - ФРАТРИЯ

Стартови състави:

Дунав: 33. Георги Китанов, 81. Марио Дилчовски, 88. Димитър Тодоров, 22. Стоян Предев, 26. Камен Хаджиев, 10. Кристиян Бойчев, 14. Радослав Апостолов, 78. Елисее Су, 8. Билал Салах, 11. Денислав Минчев, 9. Преслав Бачев;

Фратрия: 33. Игор Мостовей, 3. Александър Ангелов, 6. Александър Цветков, 96. Джанер Садетинов, 13. Архан Исуф, 23. Иван Брикнер, 11. Виктор Митев, 8. Румен Руменов, 7. Айвън Ангелов, 70. Дидис Пита, 15. Мирослав Маринов.