11-те на Пирин и Фратрия

  • 21 ное 2025 | 13:46
  • 721
  • 0
Станаха ясни титулярните състави на Пирин и Фратрия, които се изправят един срещу друг в откриващия двубой на 17-ия кръг във Втора лига. Мачът на стадион "Христо Ботев" стартира в 15:00 часа.

"Орлетата" заемат седмата позиция, докато гостите са втори и не крият амбициите си за промоция в efbet Лига.

Пирин (Благоевград) - Фратрия

Стартови състави:

Пирин (Благоевград): 76. Красимир Костов, 38. Александър Дюлгеров, 14. Александър Близнаков, 6. Никола Бандев, 5. Николай Бодуров, 4. Борис Иванов, 23. Лазар Стойчев, 18. Божидар Малинов, 17. Запро Динев, 10. Марио Ивов, 9. Мариян Вангелов;

Фратрия: 33. Игор Мостовей, 3. Александър Ангелов, 6. Александър Цветков, 96. Джанер Садетинов, 11. Виктор Митев, 23. Иван Брикнер, 13. Архан Исуф, 8. Румен Руменов, 7. Айвън Ангелов, 98. Валентин Йосков, 15. Мирослав Маринов.

