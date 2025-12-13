Подвиг на Лацио: девет “орли” съкрушиха Парма като гости

Отборът на Лацио записа героична победа с 1:0 при визитата си на Парма от 15-ия кръг на Серия "А", въпреки че завърши мача с едва деветима играчи на терена.

Първото полувреме премина под диктовката именно на гостите, но ситуацията се промени в 42-рата минута. Тогава техният капитан Матия Дзакани си изпроси директен червен картон след изключително опасно свое влизане с бутоните напред в краката на Науел Естевес. Очаквано това доведе до тотален натиск на “дуковете” през втората част. Тяхната задача беше улеснена още повече в 77-ата минута, когато Матео Маркети показа директен червен картон и на Тома Башич, който сръга с лакът именно Естевес, след като топката се беше отдалечила от тях. Въпреки второто изгонване на техен футболист в двубоя, “орлите” успяха да шокират своя опонент в 82-рата минута. Тогава резервата Тижани Нослин се пребори с Лаутаро Валенти за топката, преодоля вратаря Едоардо Корви и търкулна топката в мрежата му за победното попадение в срещата.

Lazio reign supreme in Parma with just 9⃣ men on the pitch! ✨#ParmaLazio pic.twitter.com/zGQFDLySTy — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 13, 2025

Така Лацио събра 22 точки в своя актив и се изкачи на осмото място в класирането, където Парма е точно над зоната на изпадащите, заемайки 17-ата позиция с 14 пункта.

Снимки: Gettyimages