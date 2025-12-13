Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Подвиг на Лацио: девет “орли” съкрушиха Парма като гости

Подвиг на Лацио: девет “орли” съкрушиха Парма като гости

  • 13 дек 2025 | 21:18
  • 2357
  • 1

Отборът на Лацио записа героична победа с 1:0 при визитата си на Парма от 15-ия кръг на Серия "А", въпреки че завърши мача с едва деветима играчи на терена.

Първото полувреме премина под диктовката именно на гостите, но ситуацията се промени в 42-рата минута. Тогава техният капитан Матия Дзакани си изпроси директен червен картон след изключително опасно свое влизане с бутоните напред в краката на Науел Естевес. Очаквано това доведе до тотален натиск на “дуковете” през втората част. Тяхната задача беше улеснена още повече в 77-ата минута, когато Матео Маркети показа директен червен картон и на Тома Башич, който сръга с лакът именно Естевес, след като топката се беше отдалечила от тях. Въпреки второто изгонване на техен футболист в двубоя, “орлите” успяха да шокират своя опонент в 82-рата минута. Тогава резервата Тижани Нослин се пребори с Лаутаро Валенти за топката, преодоля вратаря Едоардо Корви и търкулна топката в мрежата му за победното попадение в срещата.

Така Лацио събра 22 точки в своя актив и се изкачи на осмото място в класирането, където Парма е точно над зоната на изпадащите, заемайки 17-ата позиция с 14 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

  • 13 дек 2025 | 19:35
  • 739
  • 0
Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

  • 13 дек 2025 | 19:26
  • 1070
  • 0
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 13089
  • 108
Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

  • 13 дек 2025 | 19:21
  • 2091
  • 0
Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

  • 13 дек 2025 | 19:10
  • 829
  • 0
Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

  • 13 дек 2025 | 19:04
  • 992
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 72395
  • 475
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 19560
  • 77
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 42870
  • 24
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 13089
  • 108
Арсенал 0:0 Уулвърхамптън, безплоден натиск на "топчиите"

Арсенал 0:0 Уулвърхамптън, безплоден натиск на "топчиите"

  • 13 дек 2025 | 22:00
  • 3591
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 21818
  • 18