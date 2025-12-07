Лацио не успя да победи Болоня при завръщането на Имобиле на “Олимпико”

Отборите на Лацио и Болоня завършиха наравно 1:1 на “Олимпико” в двубой от 14-ия кръг на Серия "А". Това е първо реми помежду им на този стадион от май 2019 година насам.

Преди началото на мача нападателят на Болоня Чиро Имобиле получи специално внимание от Лацио и феновете на стадиона. Причината е, че голмайстор номер 1 в историята на “орлите” за първи път им гостува, откакто ги напусна през миналата година. Настоящият капитан Матия Дзакани му поднесе негова фланелка в рамка, а тифозите го посрещнаха със скандирания и редица транспаранти с послания като: “Никой не може да спре хората да се сбогуват със своята история”, “Добре дошъл обратно, Чиро, ти завинаги оставаш дълбоко в душите ни”, “Чиро Имобиле: шампион и гордост на първия столичен тим” и “Нашата история си остава Имобиле”. Въпреки това 35-годишният играч остана на пейката на гостите през целия мач.

Що се отнася до самия двубой, римляните първи стигнаха до гол, като това стана в 38-ата минута. Тогава Федерико Равалия отрази удара на Дзакани, но Густав Исаксен дотича до топката и с добавката си даде преднина на своя тим. Тя обаче се задържа само две минути, тъй като “рособлу” веднага възстановиха равенството. Иван Проведел изби в гредата изстрела на Надир Зортеа, но топката отиде при Йенс Одгор, който с удара си я прати в мрежата. През второто полувреме домакините бяха по-опасният тим, но бяха отчаяни от намесите на Равалия. Те дори завършиха срещата с човек по-малко на терена, тъй като в 78-ата минута Марио Хила беше изгонен с директен червен картон заради протеста си към главния съдия след свое грубо нарушение, за което беше санкциониран.

Така Болоня остана на петото място в класирането с актив от 25 точки, докато Лацио е на десетата позиция със своите 19 пункта.

