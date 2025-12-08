Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Отборът на Парма записа минимален успех с 1:0 при гостуването си на Пиза от 14-ия кръг на Серия "А". Така „дуковете“ спечелиха две поредни свои визити в италианския елит за първи път от лятото на 2020 година насам. „Нерадзурите“ пък станаха единственият отбор в историята на Калчото, който има само един гол в първите си осем шампионатни домакинства през сезона.

Първото полувреме не предложи много голови положения, но все пак гостите успяха да стигнат до гол в 40-ата минута, когато Адриан Бенедичак беше точен от дузпа, свирена за игра с ръка на противниковия капитан Антонио Карачоло. През втората част новакът в елита се втурна в търсене на изравнителен гол, но пропиля всичките си създадени възможности. Големият антигерой за домакините беше Мбала Нзола, който не само, че направи куп пропуски, но и в последните секунди на срещата получи директен червен картон, след като изрита Мандела Кейта.

Така Парма се изкачи на 14-ото място в класирането с актив от 14 точки, докато Пиза остава в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 10 пункта.

Снимки: Gettyimages