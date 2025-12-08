Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Парма
  3. Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Дузпа реши мача между Пиза и Парма

  • 8 дек 2025 | 18:18
  • 387
  • 0
Дузпа реши мача между Пиза и Парма

Отборът на Парма записа минимален успех с 1:0 при гостуването си на Пиза от 14-ия кръг на Серия "А". Така „дуковете“ спечелиха две поредни свои визити в италианския елит за първи път от лятото на 2020 година насам. „Нерадзурите“ пък станаха единственият отбор в историята на Калчото, който има само един гол в първите си осем шампионатни домакинства през сезона.

Първото полувреме не предложи много голови положения, но все пак гостите успяха да стигнат до гол в 40-ата минута, когато Адриан Бенедичак беше точен от дузпа, свирена за игра с ръка на противниковия капитан Антонио Карачоло. През втората част новакът в елита се втурна в търсене на изравнителен гол, но пропиля всичките си създадени възможности. Големият антигерой за домакините беше Мбала Нзола, който не само, че направи куп пропуски, но и в последните секунди на срещата получи директен червен картон, след като изрита Мандела Кейта.

Така Парма се изкачи на 14-ото място в класирането с актив от 14 точки, докато Пиза остава в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 10 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Жена от Южна Корея е осъдена на четири години затвор за изнудване на Хюн-Мин Сон

Жена от Южна Корея е осъдена на четири години затвор за изнудване на Хюн-Мин Сон

  • 8 дек 2025 | 13:25
  • 1517
  • 0
Скандали в съблекалнята на Реал след провала срещу Селта, хвърчали са бутилки

Скандали в съблекалнята на Реал след провала срещу Селта, хвърчали са бутилки

  • 8 дек 2025 | 12:51
  • 5312
  • 30
Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

Станимир Стоилов: Съперникът се възползва от грешките ни

  • 8 дек 2025 | 12:28
  • 1523
  • 1
Реал Мадрид всъщност е завършил двубоя с три червени картона

Реал Мадрид всъщност е завършил двубоя с три червени картона

  • 8 дек 2025 | 12:09
  • 8100
  • 12
Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

Неймар: Стигнах дъното, за първи път потърсих психологическа помощ

  • 8 дек 2025 | 11:25
  • 4238
  • 4
Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

Федерацията и селекционерът на "фараоните" засатанаха зад Салах: Винаги ще бъдеш кралят на Египет

  • 8 дек 2025 | 11:00
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

  • 8 дек 2025 | 19:30
  • 31196
  • 141
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 17668
  • 1
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 5969
  • 1
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 26653
  • 70
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 10489
  • 5
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 46811
  • 49