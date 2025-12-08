Популярни
Сари: Трябват ни играчи, с които да вдигнем качеството

  • 8 дек 2025 | 03:59
  • 345
  • 0

Старши треньорът на Лацио, Маурицио Сари, влезе в задочен спор с президента на клуба Клаудио Лотито след равенството с Болоня (1:1). Босът бе заявил, че отборът „няма да бъде отслабен“ през януарския трансферен прозорец, но според наставника това не е достатъчно и "орлите" имат нужда от подсилване, за да вдигнат качеството в състава си.

„Създадохме им много проблеми. Разочаровани сме от допуснатия гол – имаше поредица от грешки. Това беше мач, изигран от отбор, който се подобрява значително. Доволен съм от представянето, но все пак съм разочарован, че не спечелихме“, заяви Сари.

Лацио не успя да победи Болоня при завръщането на Имобиле на “Олимпико”
Лацио не успя да победи Болоня при завръщането на Имобиле на “Олимпико”

Думите на президента Лотито изглежда са объркали донякъде треньора, който коментира: „Не е достатъчно да не се отслабваме, този отбор трябва да бъде подсилен. Ако ще привличаме играчи, които не ни правят по-добри, по-добре изобщо да не идват. Нуждаем се от футболисти, които реално могат да подобрят този състав, който работи наистина здраво.“

Снимки: Gettyimages

