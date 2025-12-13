Макларън ще продължи да използва „папая правилата“

В Макларън ще продължат да използват „папая правилата“ и през следващия сезон във Формула 1. Това подсказа шефът на тима Зак Браун на награждаването на ФИА в Ташкент вчера.

„Фантастичен сезон за нас – заяви Браун, когато прие купата за световната титла при конструкторите. – Всички мъже и жени в Макларън свършиха невероятна работа, водени от двамата ни страхотни пилоти. Разбира се, Андреа се справи отлично с управлението на тима.

„Двамата ни пилоти стигнаха до последното състезание за сезона с шанс за световната титла, като всички преди това твърдяха, че това е невъзможно. Много се гордея с начина, по който се състезава Макларън и планът ни за догодина е да продължим по същия начин.“

Изказването на Браун беше допълнено от тим мениджъра Стела.

„Пилотите са тези, които свършиха работата – обясни италианецът. – Те са тези, които осигуриха резултатите, точките, победите, подиумите, които ни донесоха световната титла при конструкторите.

„Ние много се гордеем от представянето на пилотите ни, те позволиха Макларън да се състезава така, както искаме. Ние осигуряваме равен шанс на пилотите ти, благодарни сме на Ландо и Оскар.“

