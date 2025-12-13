Популярни
ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

  • 13 дек 2025 | 13:33
  • 513
  • 0
Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис успешно провокира президента на ФИА Мохамед бин Сулайем на награждаването на шампионите снощи в Ташкент.

Норис разказа накратко за хода на сезона през 2025 точно преди да приеме купата за световната титла.

„Този сезон направихме някои грешки, както и издънки. Мога ли да кажа това тук? Съжалявам, ще ме глобят. Но сега мога да си платя. Направихме грешки и имахме трудни моменти, но си струваше“, обясни Норис, който използва думата с f на английски.

Президентът на ФИА Бин Сулайем беше на 1 метър от Норис и само се засмя, като подхвърли: 10 000!. А след това взе микрофона и обясни, че този път няма да глоби Ландо.

А причината за това беше, че при излизането на сцената на Норис, Бин Сулайем го приветства, след което свойски му разреши косата с почти родителски жест. И след това президентът на ФИА обясни, че заради това, че е развалил прическата на Норис, няма да го глоби.

Снимки: Imago

