Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бивш шеф на Ферари припомни, че Хамилтън повтаря Фетел

Бивш шеф на Ферари припомни, че Хамилтън повтаря Фетел

  • 13 дек 2025 | 14:10
  • 379
  • 0

Бившият шеф на Ферари във Формула 1 Маурицио Аривабене направи интересно, но и не особено ласкателно сравнение между усилията на Себастиан Фетел и Люис Хамилтън, насочени към подобряване представянето на Скудерията.

Аривабене оглави Ферари в края на 2014 и беше уволнен в началото на 2019 заради провала през 2018, когато Себастиан Фетел се провали в битката си срещу Люис Хамилтън и Мерцедес, въпреки че имаше по-добър автомобил.

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем
Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

По-рано тази година 7-кратният световен шампион Хамилтън потвърди, че редовно пише доклади и ги предава на шефовете си в тима, в които има препоръки за промени в работата на тима. Това не се прие особено добре от инженерите в отбора, с които стана ясно, че Люис понякога трудно намира общ език.

„Навремето и Фетел пишеше и изпращаше такива доклади, пишеше, говореше за това, всичко това – обясни Аривабене. – Дали това беше полезно? Всъщност, не. Нямам нищо против Себастиан, но всеки трябва да си гледа неговата работа. Работата на пилота е да пилотира, както и да помага за развитието на колата. Но когато пилотът започне да се държи като инженер, тогава вече имаме проблем.“

Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата
Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

В края на сезона, когато представянето на Ферари сериозно се влоши, Хамилтън призна, че му е трудно да намира мотивация да продължи да се бори, особено след като в последните три квалификации отпадна в първите им части. Но след края на сезона Люис заяви, че няма намерение да се отказва от Формула 1.

Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него
Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

Новият световен шампион успешно провокира Бин Сулайем

  • 13 дек 2025 | 13:33
  • 524
  • 0
Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

Норис платил 114 000 евро сметка за купона след титлата

  • 13 дек 2025 | 12:52
  • 897
  • 3
Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

  • 13 дек 2025 | 12:19
  • 486
  • 0
Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

  • 13 дек 2025 | 10:57
  • 761
  • 0
ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

  • 13 дек 2025 | 10:18
  • 2527
  • 0
Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

Розберг разказа за глобата след удара с Хамилтън през 2016 година

  • 12 дек 2025 | 21:20
  • 1787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 19992
  • 81
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5071
  • 7
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 88565
  • 420
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 10452
  • 42
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4082
  • 20
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 5975
  • 4