Бивш шеф на Ферари припомни, че Хамилтън повтаря Фетел

Бившият шеф на Ферари във Формула 1 Маурицио Аривабене направи интересно, но и не особено ласкателно сравнение между усилията на Себастиан Фетел и Люис Хамилтън, насочени към подобряване представянето на Скудерията.

Аривабене оглави Ферари в края на 2014 и беше уволнен в началото на 2019 заради провала през 2018, когато Себастиан Фетел се провали в битката си срещу Люис Хамилтън и Мерцедес, въпреки че имаше по-добър автомобил.

По-рано тази година 7-кратният световен шампион Хамилтън потвърди, че редовно пише доклади и ги предава на шефовете си в тима, в които има препоръки за промени в работата на тима. Това не се прие особено добре от инженерите в отбора, с които стана ясно, че Люис понякога трудно намира общ език.

„Навремето и Фетел пишеше и изпращаше такива доклади, пишеше, говореше за това, всичко това – обясни Аривабене. – Дали това беше полезно? Всъщност, не. Нямам нищо против Себастиан, но всеки трябва да си гледа неговата работа. Работата на пилота е да пилотира, както и да помага за развитието на колата. Но когато пилотът започне да се държи като инженер, тогава вече имаме проблем.“

В края на сезона, когато представянето на Ферари сериозно се влоши, Хамилтън призна, че му е трудно да намира мотивация да продължи да се бори, особено след като в последните три квалификации отпадна в първите им части. Но след края на сезона Люис заяви, че няма намерение да се отказва от Формула 1.

Снимки: Gettyimages