Гюнтер Щайнер с "почти извинение" на Ландо Норис след критиките срещу него

Бившият шеф на отбора на Хаас във Формула 1, Гюнтер Щайнер, поднесе своеобразно извинение на Ландо Норис, след като през сезона отправи поредица критики към пилота на Макларън, който спечели световната титла в Абу Даби.

Британецът стартира от втора позиция, но завърши трети, след като беше изпреварен в първата обиколка от Оскар Пиастри, докато Макс Верстапен спечели състезанието. Третото място се оказа достатъчно за Норис да стане световен шампион, макар и само с два пункта повече от Верстапен.

Въпреки минималната разлика в точките, именно Норис завърши годината на върха – факт, който Щайнер призна.

Попитан в подкаста Red Flags кой заслужава да бъде отличен Абу Даби, Щайнер отговори: „Рок звездата е Ландо. Той го заслужава. Направи това, което трябваше, за да стане световен шампион. Не можем да го виним; не допусна грешка накрая и доведе нещата до успешен край.“

„Накрая разликата беше много малка, но това е почти... все едно я няма. И Макс го каза: той имаше повече точки. Така че, с два или с един пункт, той е световен шампион. Със сигурност той е рок звездата. Той е рок звездата на това състезание. Просто направи достатъчно, за да спечели световния шампионат, и подходи много стратегически“, добави Щайнер.

През целия сезон Норис беше обект на множество критики за това, че не се справя с напрежението, допуска ненужни грешки и не успява да извлече максимума от болида MCL39.

Щайнер на моменти беше сред най-гласовитите критици на новия световен шампион, но след като Норис си осигури титлата, призна, че трябва да си върне думите назад и да се извини.

Щайнер обясни следното: „Това, което ми доказа, е, че в крайна сметка, както самият той каза, не е трябвало да бъде агресивен, за да спечели шампионата. Доказа ли, че е един от великите шампиони? Все още не.“

„Според мен трябва да спечели още няколко титли. Но в това състезание той направи всичко както трябва. Така че в един момент трябва да отдадеш заслуженото на човека, защото отправихме толкова много критики към него.“

„Така че сега той заслужава по-добро; оттегляме думите си и всъщност, като казвам, че е рок звезда, това е почти извинение“, заключи Щайнер.

