  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

Брандъл: Цунода се защитава като пиян моряк срещу Норис

  • 13 дек 2025 | 10:57
  • 380
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл критикува Ред Бул за призивите от бокса към Юки Цунода да се опита да попречи на прогреса на Ландо Норис в хода на Гран При на Абу Даби.

Бившите световни шампиони се опитаха да използват Цунода като пречка пред Норис, когато той го застигна – Юки беше с вече износени твърди сликове и единственото, което успя да направи беше да лъкатуши на правата и да се опита да избута Норис извън пистата. Британският пилот излезе извън трасето и изпревари Цунода, който след това беше наказан с 5 секунди заради опасното си пилотиране.

На финала на състезанието Норис завърши трети и стана световен шампион, а малко по-късно Цунода загуби титулярното си място в Ред Бул.

„Нямам нищо против да гледаме малко отборни стратегически игри, всеки тим има две коли, които може да използва за по-добри резултати, но когато казваш на някой пилот по радиото „ти знаеш какво да направиш“, това вече не звучи добре – обясни Брандъл. – Тогава казаха на Юки и че разликата между Норис и Леклер е 1,4 секунди.

„Юки трябваше да задържи Ландо от бавния завой №12 до завой №5 в следващата обиколка и това щеше да стане сравнително лесно и да е ефективно.

„Вместо това той избра да лъкатуши на обратната права като пиян моряк, така наруши правилата и накрая принуди Норис да го изпревари по прашната част на пистата и извън трасето.

„Ландо не беше наказан, тъй като стюардите взеха логичното решение, а Цунода не успя да си върне темпото и Леклер също го изпревари. Все пак, не можеш да накажеш пилот, който е бил избутан извън пистата. Някои биха казали, че Ландо трябваше да върне газта в тази ситуация, но едва ли имаше съмнение какви бяха намеренията на Цунода.“

Снимки: Gettyimages

