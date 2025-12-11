Популярни
Моуриньо обясни как е изненадал Наполи

  • 11 дек 2025 | 04:12
  • 292
  • 0
Моуриньо обясни как е изненадал Наполи

Жозе Моуриньо беше доволен след победата на Бенфика с 2:0 над Наполи в Шампионската лига. Опитният специалист изненада всички, като остави на пейката Евангелос Павлидис за сметка на Франьо Иванович. Попаденията за "орлите" отбелязаха Ричард Риос и Леандро Барейро.

„Отборът се справяше добре през последните 3-4 седмици. Видях добро представяне срещу Спортинг, така че очаквах същото и днес“, заяви Моуриньо.

„Да се твърди, че сме били били по-свежи физически, ми звучи като извинение“, отсече Моуриньо като коментар на думите на неговия колега Антонио Конте, който се оплака, че тимът му е имал по-малко време за почивка преди двубоя.

Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите
Бенфика удари и Наполи и се завърна в борбата за място на елиминациите

„Реших да пусна Иванович вместо Павлидис в атака и това промени начина, по който нападаме. Павлидис е играч, чиито движения с халфовата линия улесняват пресата на отбор като Наполи. Иванович създава повече нестабилност на отбор, който се защитава с трима", обясни Моуриньо.

„Играчите показаха характер и интелигентност. Това е манталитетът на Бенфика - когато изпитваш най-големи трудности, да се изправиш. Знаехме, че ако не бяхме спечелили, отпадаме но сега сме отново в играта", добави Специалния.

