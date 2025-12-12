Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов записа 8-о време в сутрешната сесия на последния ден от тестовете след края на сезона в Абу Даби. Най-бърз сутринта беше Алекс Дън, който постигна 1.37,153 минути, а Никола записа 1.37,466 минути.

Следобед, когато пилотите отново работиха в по-дълги серии обиколки и симулираха състезание, Никола остана 16-и с време 1.41,137 минути. Първо време във втората сесия днес записа Оливър Гьоте – 1.38,274 минути.

Сутринта пилотите започнаха основно с нови комплекти средно твърди гуми, след това минаха на супер меки след повредата, която спря Себастиан Монтоя на завой №14.

В симулациите на квалификация Никола се изкачи до второто място, а след това всички се насочиха към сериите със състезателно темпо, спиранията в бокса и стартовете в самия край.

Следобедната сесия беше последната за този сезон и повечето пилоти започнаха веднага с дългите серии обиколки, а в последните 5 минути отново Родин изкара на пистата и двамата си пилоти за бързи обиколки, но Дън и Мартиниус Стеншорн не успяха да свалят Гьоте от първото място.

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Снимки: Gettyimages