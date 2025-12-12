Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

  • 12 дек 2025 | 16:53
  • 621
  • 0
Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов записа 8-о време в сутрешната сесия на последния ден от тестовете след края на сезона в Абу Даби. Най-бърз сутринта беше Алекс Дън, който постигна 1.37,153 минути, а Никола записа 1.37,466 минути.

Следобед, когато пилотите отново работиха в по-дълги серии обиколки и симулираха състезание, Никола остана 16-и с време 1.41,137 минути. Първо време във втората сесия днес записа Оливър Гьоте – 1.38,274 минути.

Никола Цолов с най-много обиколки във втория ден от тестовете
Никола Цолов с най-много обиколки във втория ден от тестовете

Сутринта пилотите започнаха основно с нови комплекти средно твърди гуми, след това минаха на супер меки след повредата, която спря Себастиан Монтоя на завой №14.

В симулациите на квалификация Никола се изкачи до второто място, а след това всички се насочиха към сериите със състезателно темпо, спиранията в бокса и стартовете в самия край.

Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?
Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?

Следобедната сесия беше последната за този сезон и повечето пилоти започнаха веднага с дългите серии обиколки, а в последните 5 минути отново Родин изкара на пистата и двамата си пилоти за бързи обиколки, но Дън и Мартиниус Стеншорн не успяха да свалят Гьоте от първото място.

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча

Грязин: За мен е огромна чест да карам за Ланча

  • 12 дек 2025 | 13:26
  • 346
  • 0
Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча

  • 12 дек 2025 | 12:53
  • 2626
  • 2
Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

Медицински проблем извади Рованпера от тестовете в Супер Формула

  • 11 дек 2025 | 21:10
  • 1055
  • 0
Готови са правилата за новите WRC коли

Готови са правилата за новите WRC коли

  • 11 дек 2025 | 20:10
  • 2284
  • 0
Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

  • 11 дек 2025 | 19:43
  • 1391
  • 1
Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

Ред Бул няма да търси заместник на Марко, закрива позицията му

  • 11 дек 2025 | 19:25
  • 2304
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

11-те на Черно море и Арда, "моряците" със същия състав от победата над ЦСКА

  • 12 дек 2025 | 16:19
  • 1721
  • 1
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 9606
  • 24
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 25139
  • 62
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 6457
  • 1
Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

Слот: Днес ще говоря със Салах, но няма причина да не искам да остане

  • 12 дек 2025 | 11:32
  • 10314
  • 7
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 10192
  • 23