Никола Цолов с най-много обиколки във втория ден от тестовете

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши 11-и във втория ден от тестовете след сезона в Абу Даби. За втори пореден ден първото място зае Оливър Гьоте (MP Motorsport) с време 1.37,049 минути, а Никола остана на 0,843 секунди от него.

Днес Никола завъртя 120 обиколки и работи основно за дълги серии обиколки, а вчера остана 13-и в първия ден от изпитанията. Българския лъв днес завъртя най-много обиколки от всички пилоти, като най-близо до него се нареди шампионът във Формула 3 този сезон Рафаел Камара, който записа 115 тура за Invicta Racing. Камара и Никола завършиха първи и втори в крайното класиране във Формула 3 тази година.

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола завърши сутрешната сесия с 9-о време - 1.37,892, а следобед завърши 13-и с 1.41,851 минути, като записа 73 обиколки във втората сесия днес.

Утре е последният ден от изпитанията на “Яс Марина”, като след него сезонът във Формула 2 окончателно приключва.

