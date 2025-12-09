Издънка с ирландец ли е причината за "пенсионирането" на доктор Марко?

По всички личи, че моторспорт съветникът на Ред Бул Хелмут Марко ще се пенсионира в края на годината, но това оттегляне на австриеца изглежда не е много пожелателно, а по-скоро принудително.

Нидерландският вестник De Telegraaf съобщава, че в основата на това принудително пенсиониране на доктор Марко е издънка с ирландския пилот Алекс Дън. Доскоро той беше част от академията за млади пилоти на Макларън, но изненадващо се раздели с нея в началото на октомври.

Alright, so apparently Marko signed Alex Dunne without Red Bull's approval, which led to a large sum being paid to him to end the contract...



Jesus..... 😳 pic.twitter.com/2f2DJft8v7 — RBJT Updates (@RBJTUpdates) December 8, 2025

Впоследствие се появи информация, че към Дън има интерес от страна на Ред Бул и по едно време изглеждаше сигурно, че той ще се присъедини към програмата на Биковете. Това обаче не се случи, но сега De Telegraaf съобщава, че Марко е подписал с Дън без одобрението на големите на шефове на Ред Бул, което е довело до плащането на огромно обезщетение на ирландеца за прекратяване на неговия договор.

Отделно в Ред Бул не са останали много впечатлени от поведението на доктор Марко след Гран При на Катар. Тогава той критикува много остро пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели след грешката на италианеца в предпоследната обиколка. Тази неточност на младока позволи на Ландо Норис да спечели две допълнителни точки, които му помогнаха в битката с Макс Верстапен.

Тези коментари на доктор Марко по адрес на Антонели доведоха до отправянето дори на смъртни заплахи към италианеца от феновете на Верстапен и Ред Бул. Впоследствие от лагера на Биковете се извиниха публично за цялата ситуация, но изглежда, че с нея е преляла чашата на търпението към доктор Марко, на когото му е било наредено да се пенсионира в края на годината.

