Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем беше избран за втори мандат начело на международната автомобилна федерация. Гласуването беше днес в Ташкент, като изборът се оспорва от един от другите кандидати пред френски съд.
За да е сигурно, че ще запази властта си Бин Сулайем въведе тази година изискването всеки кандидат да представи екип, в който да влизат бъдещите му вицепрезиденти, които да отговарят за спорта и които да представляват всеки един от шестте региона на ФИА.
Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА
И тъй като Южна Америка има само един такъв представител – съпругата на Бърни Екълстоун Фабиана и тя е част от екипа на Бин Сулайем, той скандално елиминира всички свои съперници.
Лаура Виларс, един от кандидатите за президент на ФИА, оспорва това решение, както и изборите в съда, така че изборът на Бин Сулайем все още не е окончателен.