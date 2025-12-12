Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем беше избран за втори мандат начело на международната автомобилна федерация. Гласуването беше днес в Ташкент, като изборът се оспорва от един от другите кандидати пред френски съд.

За да е сигурно, че ще запази властта си Бин Сулайем въведе тази година изискването всеки кандидат да представи екип, в който да влизат бъдещите му вицепрезиденти, които да отговарят за спорта и които да представляват всеки един от шестте региона на ФИА.

Following a vote of the General Assembly in Tashkent, Republic of Uzbekistan, Mohammed Ben Sulayem has been re-elected as President of the FIA for his second four-year term, alongside Deputy President for Sport Malcolm Wilson OBE, Deputy President for Automobile Mobility and… pic.twitter.com/jLpU2NU3fW — FIA (@fia) December 12, 2025

Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА

И тъй като Южна Америка има само един такъв представител – съпругата на Бърни Екълстоун Фабиана и тя е част от екипа на Бин Сулайем, той скандално елиминира всички свои съперници.

Лаура Виларс, един от кандидатите за президент на ФИА, оспорва това решение, както и изборите в съда, така че изборът на Бин Сулайем все още не е окончателен.

