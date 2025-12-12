Мерцедес може да намали клиентите си във Формула 1

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф намекна, че компанията да се лиши от поне един от клиентските си тимове след 2030 година.

Сребърните стрели доставят и ще доставят задвижващи системи на три тима: Макларън, Уилямс и Алпин, като се смята, че договорите им са поне до края на сезон 2030. Но в Мерцедес планират да намалят мащаба на производство на задвижващи системи за Формула 1.

Догодина 8 от общо 22 коли на стартовата решетка във Формула 1 ще са със задвижващи системи на Мерцедес, а с влизането на новите технически правила в сила, това ще има двойни последствия. От една страна, това ще натовари допълнително Мерцедес, но от друга, компанията ще получи бърза възвращаемост на инвестициите, направени в новите задвижващи системи.

„Нашето мнение, което обсъдихме и с големия шеф на Мерцедес Оля Калениус е, че ще намалим бройката отбори, на които ще доставяме задвижващи системи за следващия цикъл“, обясни Волф в подкаста Beyond the Grid.

Волф уточни, че „идеалната бройка“ клиентски тимове на Мерцедес е „между 2 и 3“.

За старта на сезон 2026 в Австралия Мерцедес ще трябва да транспортира до Мелбърн 16 задвижващи системи. За сравнение, Хонда ще трябва да осигури само 4 задвижващи системи на Астън Мартин.

