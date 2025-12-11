Популярни
Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

  • 11 дек 2025 | 19:43
  • 268
  • 0

Испанският пилот на Уилямс Карлос Сайнц разказа пред вестник Marca защо е избрал британския тим и е отказал на Ауди преди началото на сезон 2025.

„Ние внимателно анализирахме състоянието на всеки един отбор във Формула 1 – обясни Сайнц. – Става въпрос за тези, с които беше възможно да подпиша. Вариантите бяха три и аз избрах този, който ми вдъхна най-голяма увереност. Реших, че Уилямс най-добре отговаря на целите ми – краткосрочни и дългосрочни.

„Искам да стана световен шампион във Формула 1, няма значение кога. Без значение дали ще съм на 40, 34 или 36, когато получа възможност да се боря за титлата, ще я използвам. Тази година такава възможност получиха Ландо и Пиастри. Трябва да си на подходящото време с подходящия автомобил и разбира се, да си готов за битка. Готов съм да чакам толкова, колкото е необходимо“

Снимки: Gettyimages

