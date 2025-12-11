Сайнц: Искам да стана световен шампион и съм готов да чакам!

Испанският пилот на Уилямс Карлос Сайнц разказа пред вестник Marca защо е избрал британския тим и е отказал на Ауди преди началото на сезон 2025.

„Ние внимателно анализирахме състоянието на всеки един отбор във Формула 1 – обясни Сайнц. – Става въпрос за тези, с които беше възможно да подпиша. Вариантите бяха три и аз избрах този, който ми вдъхна най-голяма увереност. Реших, че Уилямс най-добре отговаря на целите ми – краткосрочни и дългосрочни.

For the first time since 2015, two Williams drivers have finished in the Top 10 in the Drivers' Standings! 📈



Alex and Carlos conclude the season in P8 and P9 🙌#F1 pic.twitter.com/nEHra5Hob4 — Formula 1 (@F1) December 10, 2025

„Искам да стана световен шампион във Формула 1, няма значение кога. Без значение дали ще съм на 40, 34 или 36, когато получа възможност да се боря за титлата, ще я използвам. Тази година такава възможност получиха Ландо и Пиастри. Трябва да си на подходящото време с подходящия автомобил и разбира се, да си готов за битка. Готов съм да чакам толкова, колкото е необходимо“

Снимки: Gettyimages