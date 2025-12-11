Мъките на Асеновец

Изключително тежка беше първата половина на настоящия сезон за Асеновец (Асеновград). Отборът я завърши на предпоследното място в Югоизточната Трета лига.

Старши треньора Манол Георгиев коментира пред Sportal.bg .

„Още преди старта на първенството казах, че ни очакват доста трудности. Всички действия тогава го подсказваха – напускаха футболисти, идваха други. Изграждахме отбора в движение. Нямаше никакво време за сработване на състава. Като добавим и трудната програма в началото… Въпреки това можеше да имаме повече точки. Имахме възможност да ги вземем, но не го направихме. Всичко това обяснява защо сме на тази незавидна позиция“.

