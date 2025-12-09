В Асеновец уточниха почти всичко за подготовката

Четири приятелски срещи си осигури Асеновец (Асеновград) до началото на пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Все още се умува за старта на подготовката. Очаква се първата тренировка да бъде проведена в периода 8-10 януари следващата година.

Програмата за контролите:

17 януари: Асеновец (Асеновград) – Спартак (Пловдив)

24 януари: Асеновец (Асеновград) – Родопа (Смолян)

31 януари: Асеновец (Асеновград) – ФК Хасково (от областната група Хасково)

7 февруари: Асеновец (Асеновград) – ФК Чавдар (Пловдив)