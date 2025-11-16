Манол Георгиев: Важна победа, няма как да не съжалявам за някои нелепи загуби

Вчера, Асеновец (Асеновград) победи с минималното 1:0 гостуващия му Атлетик (Куклен), в среща от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Асеновец с важна победа

Ето какво каза старши треньорът Манол Георгиев пред официалния сайт на Асеновец.

„Наистина спечелихме много важна победа, тъй като се приближаваме към целта ни, а тя е да запазим мястото си в групата. Липсваха ни доста футболисти за двубоя– нямаше ги Славчо Шоколаров, Денис Гиведжов, Атанас Дринов и Стефан Николов. Но въпреки това бяхме доста опитна група и смятам, че заслужено спечелихме. Макар че гостите от Куклен удариха греда в края на първото полувреме. Ако бяха открили резултата, мачът можеше да се развие по съвсем друг начин. В оставащите два кръга играем с Розова долина (Казанлък) и Несебър. Това са много тежки мачове, но е ясно, че ние ще разчитаме на двубоите през пролетта. В първите шест кръга ще бъдем четири пъти домакини, а това трябва да ни даде възможност да спечелим точки. Ако искаме да се спасим, трябва да побеждаваме и по-сериозни отбори. Няма как да не съжалявам за някои нелепи загуби. Но най-вече за тази в Димитровград, когато при 1:1 домакините получиха дузпа, която абсолютно бе 50:50. След това имахме още няколко мача, в които пропуснахме да вземем нещо“.

Снимки: fcasenovets.com