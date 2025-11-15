Популярни
Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  Асеновец (Асеновград)
  Асеновец с важна победа

  15 ное 2025 | 21:08
  • 249
  • 0
Асеновец (Асеновград) спечели у дома с 1:0 срещу Атлетик (Куклен). Двубоят е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Макджералд Уоха осигури успеха в средата на второто полувреме, когато вкара с глава след центриране на Филип Колев. Стана безкомпромисна битка, по-целия терен. Минимално предимство за домакините. Най-добрите шансове на гостите бяха в края на първото полувреме. Тогава защитник на домакините предотврати гол. След секунди гредата пък помогна на асеновградския страж. В заключителния четвърт час, съперниците заиграха открито и атакуващо. Съдията не зачете по едно попадение на двата отбора. След края на двубоя, влезлия като резерва Кристиан Орманов от Атлетик получи червен картон.

