  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Даниел Васев: Новите играчи няма да са много, но ще са правилните

Даниел Васев: Новите играчи няма да са много, но ще са правилните

  • 11 дек 2025 | 09:26
  • 555
  • 1

Новият спортен директор на Локомотив (София) Даниел Васев коментира обстановката в тима на столичните „железничари“. Синът на легендата на тима Димитър Васев говори пред „Мач Телеграф“ за това какво предстои в клуба от „Надежда“.

Локомотив (София) ще се пробва за Охене
„Чувствам се като човек, който си е вкъщи, с повечето хора се познавам, други съм следял изявите им отстрани, запознат съм със силните и слабите страни на това какво заварвам в Локомотив (София). Иначе, футболистите играха на добро ниво в последните два мача, този с Монтана го спечелиха и с човек по-малко, показахме дух. С Ботев изиграхме силно първо полувреме, после Ботев изравни, но отново показахме характер, което ми се ще да виждам от нашия отбор“, коментира той.

„Разбира се, имаме набелязани играчи на конкретни позиции и сме ги дискутирали заедно с треньора и собственика на клуба. Играчите няма да са много, но смятам, че ще са правилните, ако ги привлечем. Търсим тип играчи, които да повишат нивото ни като клуб и лице, което искат да виждат хората“, каза още новият шеф на Локомотив.

Той коментира и предстоящия мач с ЦСКА за Sesame Купа на България:

„ЦСКА в момента организационно и финансово са на много високо ниво. След идването на Бойко Величков и Христо Янев отборът притежава и енергията, която преди това им липсваше. Мачът ще е много тежък, но Локомотив е отбор с дългогодишна и славна история и нямаме повод да се притесняваме от никого. Все пак клубът е дал на футбола Никола Котков, Спиро Дебърски, Атанас Михайлов и много други легенди“.

