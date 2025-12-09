Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Локомотив (София) ще се пробва за Охене

Локомотив (София) ще се пробва за Охене

  • 9 дек 2025 | 09:34
  • 203
  • 0
Локомотив (София) ще се пробва за Охене

Локомотив (София) ще се пробва за халфа на Левски Карлос Охене, твърди "Тема Спорт". Желанието на "червено-черните" е да вземат африканеца още сега, през зимната пауза. Договорът му със "сините" е до лятото на 2026 година - тогава той става свободен агент, а от януари ще има право да преговаря с други клубове и да подписва предварителни споразумения.

Според запознати старши треньорът на "железничарите" Станислав Генчев иска усилено играча в редиците си. Той беше сред любимците му по време на престоя на "Герена". Ако се стигне до разбирателство с Левски сега, то Локо (София) ще трябва да плати символична сума за полузащитника.

Локомотив (София) представи новия си спортен директор
Локомотив (София) представи новия си спортен директор

Ганаецът не влиза в плановете на наставника на сините Хулио Веласкес. От началото на сезона африканецът има само 6 мача в efbet Лига. За последно бе на терена преди два месеца - при победата с 3:1 над Берое на 4 октомври. В началото на кампанията взе участие и в някои от срещите в евротурнирите, но постепенно изпадна от състава, а напоследък не влиза и в групата, без да има причина за това - контузии или наказания.

През март Охене удължи договора си с Левски до юни 2026 година, но явно това ще е последният път, в който 32-годишният ганаец преподписва със "сините". С привличането на Карлос спортно-техническият щаб на Локомотив иска да засили конкуренцията в средата на терена.

Охене дойде в България за първи път преди близо 10 години. През 2016-а бе привлечен от Берое. После носи екипите на Царско село, ЦСКА 1948 и Хебър, откъдето пристигна на "Герена" през януари 2024 година.

