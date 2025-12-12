Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев говори след загубата на своя тим от Арда. “Моряците” отстъпиха с 0:3 у дома и отпаднаха от Sesame Купа на България.

“Ние влязохме по-добре на този терен и може би отборът, който се адаптира по-бързо начина си на игра, спечели и това беше Арда. Първото полувреме с 2 преминавания на центъра допуснахме гол. Както теренът ни помогна срещу ЦСКА, сега ни попречи. Честито на Арда. Изиграха мача на този терен както трябва. Вторият абсурден гол ни разстрои. Третият вече дали с него, или без няма разлика. На такъв терен трябва да имаш план. Не намерихме път към вратата. Това е олицетворение на целия ни сезон. Нямаме това постоянство. Правим 2-3 добри мача после има спад. Трябва да подобрим това нещо и да преценим в дадени моменти как да подходим. Днес трябваше да не сме толкова напористи, а може би трябваше да чакаме като Арда.

Мачът с ЦСКА трябваше само да ни даде импулс, а то стана обратното. Предварително го загубихме мача в главите си.

В този момент нито изходящи, нито входящи трансфери ще има. Ако се разделим с хора, на които ясно сме им казали, че не ги искаме в отбора, а те не искат да си тръгнат, защото Варна е хубав град, море, пясък. Ако успеем по някакъв начин да се разделим с тях, ще вземем нови. Ако не успеем, няма да вземем никого.

Имам нужда от почивка, но съм го повтарял и преди. Независимо дали побеждаваме, дали сме втори, трети - сезоните ги караме с 12-13 човека. Надяваме се през втория полусезон другите да дадат малко повече.

Винаги сме били максималисти. В Европа ни се падна такъв отбор, който едва ли някой български тим би го отстранил. Трябва, може би, да имаме по-голяма група от футболисти. Няма футболист, който да задържи формата на добро ниво”, заяви Илиев.