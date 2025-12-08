Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  Локомотив (София) поздрави една от големите си клубни легенди

Локомотив (София) поздрави една от големите си клубни легенди

  • 8 дек 2025 | 14:02
  • 571
  • 1
Локомотив (София) поздрави една от големите си клубни легенди

Локомотив (София) повече легендарното крило на клуба Спиро Дебърски. Бившият национал и шампион с "железничарите" през 1964 година навършва днес 92 години.

Ето какво написаха от Локо:

Една от най-големите легенди в историята на „Локомотив“ празнува днес своя 92-ри рожден ден! Роден на този ден през 1933 година в Горна Джумая (днешен Благоевград), Дебърски има 276 мача и 82 гола в „А“ група за „Локомотив“. Шампион на България през 1964 година! Има 24 мача и 8 гола за „А“ националния отбор (1957–1965). Дебърски е „Заслужил майстор на спорта“ от 1969 г. Впоследствие става помощник-треньор на „Локомотив“ (1967/68, 1973–1976) и директор на детско-юношеската школа на клуба (1972–1973).

Ръководството на „Локомотив“ благодари на Бате Спиро за всичко, което е сторил за клуба, и му пожелава още дълги години да бъде жив, здрав и изпълнен с радостни емоции!

Екипът на Sportal.bg поздравява Спиро Дебърски и му желае здраве и щастливи моменти с любимия Локомотив!

