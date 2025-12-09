ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя от осминафиналите за Купата на България срещу Локомотив (София). Срещата ще се играе на 13 декември (събота) от 18:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" на 12 декември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 13 декември (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:



Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на "червените" могат да бъдат закупени онлайн, както и физически в официалния фен магазин на ЦСКА.

В деня на мача (13 декември) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

От клуба призовават феновете да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя. Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както и 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция "Стадион Васил Левски"). Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 17:00 ч.

Привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 12 декември (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 17:00 ч.