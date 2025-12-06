Генчев: При 2:0 си помислихме, че мачът е свършил

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев сподели мнението си след драматичния успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) в "Надежда". "Железничарите" допуснаха изравняване, след като имаха преднина от два гола, но все пак успяха да стигнат до трите точки с гол на Меси Биатомусока в последната минута.

"Много съм доволен от първото полувреме Мачът започна много добре за нас, имахме добър контрол над топката. При 2:0 не трябваше да има това отпускане, помислихме си, че мачът е свършил. Последва голямо отпускане, допуснахме гол в края на първата част, което е доста неприятно. Чисто психологически отборът на Ботев имаше предимство. Игра доста по-добре от нас, имахме много голям шанс в доста ситуации. Когато един отбор се труди и желае победата, я постига. Не е лесно, когато си водил с два гола и опонентът е изравнил, след това да намериш сили да отбележиш трети гол. Футболистите заслужават поздравления. Завършихме сезона по един много добър начин. Играчите знаят какво трябва да правят във всяка една ситуация.

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Не приемам тези двубои като двубои между мен и Херо или мен и Илиан Илиев. Това са изключително добри и доказани специалисти. Тези победи се дължат на всички хора от ръководството, треньорския щаб и футболистите. Това само може да ни радва.

ЦСКА се намира в много добра ситуация - поредни победи, играта им върви. Преди два месеца съвсем спокойно мога да кажа, че ги надиграхме, но не постигнахме победата. Сега ще бъде много по-различен мач. От него само можем да спечелим. Имаме два дни да се възстановим, след това започваме подготовка за мача с ЦСКА. Двубой, в който трябва да изпитваме удоволствие от играта, да се надиграваме и който е по-добър, нека победи. Надявам се това да сме ние", каза Генчев.

