Гидженов при Кабаков в съдийската ранглиста на ФИФА

  12 дек 2025
  • 565
  • 0
България ще има двама съдии в Категория 1 на ранглистата на ФИФА за 2026-а година, след като днес стана ясно, че Радослав Гидженов се изкачва  от втората категория. УЕФА обяви промените и новите лица в ранглистите за втората част от сезон 2025/26, като новите лица в най-високата "категория Елит" са шестима, а един е изваден.

В "Категория 1" новите лица са 14, сред тях е и Радослав Гидженов от България, който се присъединява към другия българин там – Георги Кабаков. За първи път при новото категоризиране на съдиите в Европа двама българи заедно ще бъдат във второто ниво на международните футболни арбитри.

34-годишният Гидженов до момента през есента на 2025-а година има седем мача в Европа, един от които квалификация в Шампионската лига. За последно той ръководи мач зад граница на 27-и ноември, когато се представи отлично в мача за Лигата на конференциите Омония (Кипър) – Динамо Киев (Украйна) и беше оценен отлично от съдийския наблюдател Конрад Плауц (Австрия).

Новите съдии в Категория Елит са Eрик Ламбрехтс (Белгия), Кристофър Кавана (Англия), Никълъс Уолш (Шотландия), Свен Яблонски (Германия), Донатас Румшас (Литва) и Раде Обренович (Cловения). Анастасиос Сидиропулос от Гърция е свален от Категория Елит в Категория 1.

