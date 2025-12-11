Готова е програмата на ОФК Несебър

Едноименният тим Несебър започва 15 януари следващата година подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е в 14:00 часа на клубната база. Там ще протича тренировъчния процес. В хода му, отбора ще играе седем приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Недялко Москов: Несебър заслужено е първи, нивото падна много, без държавна помощ няма силен спорт
Програмата за контролите:
24 януари: Несебър – Черноморец II (Бургас)
31 януари: Несебър – ОФК Хасково
4 февруари: Несебър – Спартак (Пловдив)
7 февруари: Несебър – Нефтохимик (Бургас)
11 февруари: Несебър – Черно море II (Варна)
14 февруари: Несебър – Лудогорец III (Разград)