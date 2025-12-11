Популярни
Готова е програмата на ОФК Несебър

  • 11 дек 2025 | 08:22
Едноименният тим Несебър започва 15 януари следващата година подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е в 14:00 часа на клубната база. Там ще протича тренировъчния процес. В хода му, отбора ще играе седем приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

24 януари: Несебър – Черноморец II (Бургас)

28 януари: Несебър – ФК Ямбол

31 януари: НесебърОФК Хасково

4 февруари: НесебърСпартак (Пловдив)

7 февруари: НесебърНефтохимик (Бургас)

11 февруари: НесебърЧерно море II (Варна)

14 февруари: НесебърЛудогорец III (Разград)

