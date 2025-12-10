Популярни
  Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

Руи Боржеш: Огънахме се при статичните положения

  10 дек 2025 | 06:46
Наставникът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш беше горд от представянето на своя отбор в мача срещу Байерн (Мюнхен) от Шампионската лига, загубен с 1:3. Специалистът похвали старанието на играчите си, но не пропусна да отчете и грешките, довели до поражението на "Алианц Арена".

"Гордея се със смелостта, които показахме, и с проявения характер. Демонстрирахме голяма зрялост. От техническа и тактическа гледна точка бяхме фантастични. Играчите стриктно изпълниха стратегията, която бяхме заложили. Знаехме, че ще играем в по-нисък блок и бяхме добре организирани. Беше трудно, защото сме отбор, който обича да владее топката", сподели Руи Боржеш.

"Да, липсваха ни някои важни футболисти, но се справихме и без тях. Единствено при статичните положения можехме да сме по-внимателни. И точно там загубихме мача. Единият гол на Байерн беше предшестван от очевидно нарушение. Понякога прекалено много се оплакваме от португалските съдии, а може би те са едни от най-добрите в света", коментира наставникът на Спортинг.

"Календарът е много натоварен и това не е така само за нас. Днес, например, Гонсало Инасио остана извън състава. Диоманде ще участва в за Купата на африканските нации и не беше на 100% готов, затова решихме да не рискуваме с него. Малко е притеснително, защото имаме по-малко опции. Този месец ще бъде тежък заради многото мачове. Трябва да внимаваме", добави Руи Боржеш.

