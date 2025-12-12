Популярни
  Абърдийн
  2. Абърдийн
Блестящ Митов не бе достатъчен на Абърдийн

  • 12 дек 2025 | 01:19
  • 191
  • 0
Димитър Митов изигра отличен мач, но неговият Абърдийн загуби с 0:1 от Страсбург и отпадна от Лигата на конференциите. Шотландците имат едва две точки и кръг преди края на груповата фаза нямат шансове да продължат напред в турнира. Французите пък са първи в класирането и си осигуриха класиране за осминафиналите.

Носителят на Купата на Шотландия бе близо до отличен старт. Матс Кноестер прати топката в мрежата, но попадението бе отменено след разглеждане с ВАР, тъй като топката докосна ръката му. Тимът на Джими Телин изигра добро първо полувреме, но в 35-ата минута се оказа догонващ. Маршъл Годо бе изведен зад защитата и преодоля Митов. Преди това българинът трябваше да се справя с удар на Бен Чилуел. Малко преди почивката Кноестер бе близо до изравняване, но вратарят на гостите Майк Пендерс се намеси отлично.

Абърдийн имаше нов добър шанс в началото на втората част, но Марко Лазетич уцели вратаря с удар отблизо. Митов запази надеждите на домакините след великолепно спасяване след удар на Годо. В 72-ата минута българският национал спаси дузпа, изпълнена от Исмаел Дюкуре. Въпреки блестящите изяви на Митов шотландците не успяха да стигнат до изравнителен гол и отпадат от турнира.

Снимки: Imago

