Райо Валекано си тръгна с три точки от Полша

Райо Валекано спечели с 2:1 гостуването си на Ягелония в среща от петия кръг на Лигата на конференциите. Испанците са с 10 точки и са в отлична позиция да завършат в топ 8 след последния кръг на груповата фаза от турнира, който ще се състои следващата седмица.

Поляците имаха 10 победи в последните си 12 мача, но Райо бързо нанесе удар по ентусиазма им. Гостите поведоха още в шестата минута след великолепно центриране на Алваро Гарсия и завършващ удар на Серхио Камейо. След попадението испанците доминираха и можеха да увеличат преднината си. Това не се случи и те бяха наказани малко преди почивката, когато Хесус Имаз изравни.

⚡️ ¡¡¡FINAAAAAAAAAL del partido!!!

Histórica victoria con goles de Camello (5') y Pacha Espino (60').



👏 Buen regreso a casa a los rayistas desplazados hasta Białystok.#JagielloniaRayo #UECL pic.twitter.com/9O4g1Coryb — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) December 11, 2025

Ягелония пропусна една добра възможност в самия край на първата част и започна на висока скорост второто полувреме. Устремът им бе спрян след час игра, когато влезлият на терена секунди по-рано Алфонсо Еспино отбеляза красив гол. Това попадение се оказа достатъчно и Райо стигна до крайния успех.

Следвай ни:

Снимки: Imago