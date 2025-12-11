Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина спечели срещу Динамо (Киев) и продължава да мечтае в ЛК

Фиорентина спечели срещу Динамо (Киев) и продължава да мечтае в ЛК

  • 11 дек 2025 | 22:32
  • 404
  • 0

Фиорентина спечели с 2:1 домакинството си на Динамо (Киев) в мач от петия кръг на Лига на конференциите. Мойс Кийн (18’) откри резултата през първата част, но гостите изравниха в началото на второто полувреме чрез Микола Михайленко (55’). “Виолетовите” успяха да стигнат до три точки с попадение на Алберт Гудмундсон (74’) четвърт час преди края на срещата.

Домакините изиграха силен двубой и можеха да спечелят и с по-голяма преднина. Мойс Кийн откри резултата в полза на Фиорентина още в 18-ата минута, когато се възползва от отлично центриране на Додо и с глава реализира. Гостите успяха да изравнят в 55-ата минута след една от малкото атаки на Динамо (Киев), когато след хубаво разиграване Михайленко изстреля истински снаряд от границата на наказателното поле. Футболистите на Пауло Ваноли все пак стигнаха до успеха четвърт час преди края, когато Мойс Кийн засече центриране от фланга, стражът Руслан Нещерет спаси, но резервата Гудмундсон отбеляза победното попадение с добавката.

По този начин Фиорентина прекъсна неприятната си серия от две последователни поражения в Лига на конференциите и с 9 точки заема 11-ото място. Динамо (Киев) пък е в дъното на класирането с един успех и четири поражения.

