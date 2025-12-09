По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

Популярни
  • 9 дек 2025 | 16:51
Дисциплинарната комисия към БФС наказа жестоко старши треньора на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров. Само няколко седмици след своето завръщане в българския футбол Херо получи забрана за изпълняване на функциите си за 3 двубоя и глоба от 3000 лева. Причината е, че специалистът е обиждал длъжностни лица по време на двубоя с Локомотив (София).

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)
Херо все пак ще може да обжалва решението пред Апелативната комисия в седем дневен срок.

Ето какво пишат от ДК:

За обиди на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Димитър Димитров – ст. треньор  на ПФК „Ботев“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

