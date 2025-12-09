По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

Дисциплинарната комисия към БФС наказа жестоко старши треньора на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров. Само няколко седмици след своето завръщане в българския футбол Херо получи забрана за изпълняване на функциите си за 3 двубоя и глоба от 3000 лева. Причината е, че специалистът е обиждал длъжностни лица по време на двубоя с Локомотив (София).

Херо все пак ще може да обжалва решението пред Апелативната комисия в седем дневен срок.

Ето какво пишат от ДК:

За обиди на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Димитър Димитров – ст. треньор на ПФК „Ботев“ гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

