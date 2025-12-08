Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Защитник на Ботев отново влезе в списъка на ЦСКА

Защитник на Ботев отново влезе в списъка на ЦСКА

  • 8 дек 2025 | 10:42
  • 684
  • 0
Защитник на Ботев отново влезе в списъка на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е набелязал трима полеви футболисти от Първа лига, които да бъдат привлечени по време на зимния трансферен прозорец, пише „Тема Спорт“. 46-годишният специалист е предложил техните имена на селекционния съвет, в който участват още спортният директор Бойко Величков, изпълнителният директор Вангел Вангелов и главният скаут Методи Томанов. В червеното ръководство вече дискутират възможността да влязат в преговори за привличането на въпросните играчи. Сред тях присъстват както футболисти от България, така и от чужбина. Припомняме, че от клуба вече са влезли в контакт с вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, който е желан и от Арда.

От дълго време армейците държат под око левия халф-бек на Ботев Пловдив Андрей Йорданов, който работи заедно с Христо Янев в Пирин през сезон 2022/23. 24-годишният юноша на ЦСКА е племенник на двукратния шампион с тима Евгени Йорданов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 6733
  • 2
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 6017
  • 15
Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Североизточната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Североизточната Трета лига

  • 7 дек 2025 | 20:05
  • 2501
  • 0
Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице

Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице

  • 7 дек 2025 | 19:59
  • 2113
  • 4
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 15358
  • 44
Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

  • 7 дек 2025 | 19:16
  • 9433
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 9818
  • 15
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 6017
  • 15
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 5688
  • 7
ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 6733
  • 2
Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Основен футболист на Левски ще претърпи операция

  • 8 дек 2025 | 09:34
  • 8707
  • 0
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 52444
  • 543