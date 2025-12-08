Защитник на Ботев отново влезе в списъка на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е набелязал трима полеви футболисти от Първа лига, които да бъдат привлечени по време на зимния трансферен прозорец, пише „Тема Спорт“. 46-годишният специалист е предложил техните имена на селекционния съвет, в който участват още спортният директор Бойко Величков, изпълнителният директор Вангел Вангелов и главният скаут Методи Томанов. В червеното ръководство вече дискутират възможността да влязат в преговори за привличането на въпросните играчи. Сред тях присъстват както футболисти от България, така и от чужбина. Припомняме, че от клуба вече са влезли в контакт с вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, който е желан и от Арда.

От дълго време армейците държат под око левия халф-бек на Ботев Пловдив Андрей Йорданов, който работи заедно с Христо Янев в Пирин през сезон 2022/23. 24-годишният юноша на ЦСКА е племенник на двукратния шампион с тима Евгени Йорданов.