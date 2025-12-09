Ботев (Пловдив) бави преговори за нови договори

В Ботев (Пловдив) все още не са започнали преговори за подновяване на договорите на поне двама от футболистите от основния състав, чийто договори изтичат през лятото. Става дума за Николай Минков и Ейбрахам Оджо. Двамата са твърди титуляри в схемата на Димитър Димитров и той държи те да останат в отбора не само за пролетния сезон, съобщава "Мач Телеграф".

Според информацията, разговори с Минков ще бъдат проведени веднага след последния мач за сезона - срещу Спартак във Варна за Купата на България. И най-вероятно Минков ще продължи да носи жълто-черния екип.

По-сложно е положението с Ейбрахам Оджо. Дефанзивният халф бе привлечен от бившия собственик на "канарчетата" Антон Зингаревич от неговия клуб Виста. Възможно е под натиска на бившето ръководство на Ботев Оджо да откаже да поднови договора си и да си тръгне от Пловдив.

Очаква се в дните преди Коледа от Ботев да внесат повече яснота относно селекцията, като преди това ще се състои среща между треньора Димитър Димитров, финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов и спортния директор Иван Цветанов. Тримата ще решат какво е нужно на отбора за пролетния дял на първенството, както и за зимната подготовка.