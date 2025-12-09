Ботев (Пд) вдига Неделев за последния мач за годината

Лекарският щаб на Ботев (Пловдив) прави всичко възможно да вдигне звездата на тима Тодор Неделев за гостуването на Спартак (Варна) за Купата на България. Осминафиналът срещу "соколите" е в събота от 15:00 часа на "Коритото".

Неделев се контузи по време на загрявката при визитата на Арда, като после пропусна и гостуването на Локомотив (София). Лекарският щаб на "жълто-черните" не е искал да форсира Неделев за визитата в "Надежда", за да го вдигне именно за осминафинала срещу Спартак.

Купата е една от основните цели пред Ботев (Пд) и краткият път до Европа за тима. Затова и в лагера на "канарчетата" са преценили, че е по-добре Неделев да е максимално готов именно за гостуването на "Коритото".