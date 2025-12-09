Популярни
Ботев (Пд) вдига Неделев за последния мач за годината

  • 9 дек 2025 | 09:28
Лекарският щаб на Ботев (Пловдив) прави всичко възможно да вдигне звездата на тима Тодор Неделев за гостуването на Спартак (Варна) за Купата на България. Осминафиналът срещу "соколите" е в събота от 15:00 часа на "Коритото".

Неделев се контузи по време на загрявката при визитата на Арда, като после пропусна и гостуването на Локомотив (София). Лекарският щаб на "жълто-черните" не е искал да форсира Неделев за визитата в "Надежда", за да го вдигне именно за осминафинала срещу Спартак.

Ботев (Пд) без Тодор Неделев срещу Локо (София)
Купата е една от основните цели пред Ботев (Пд) и краткият път до Европа за тима. Затова и в лагера на "канарчетата" са преценили, че е по-добре Неделев да е максимално готов именно за гостуването на "Коритото".

