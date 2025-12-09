Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. М-Спорт се разделя с Форд, вкарва китайци в WRC?

М-Спорт се разделя с Форд, вкарва китайци в WRC?

  • 9 дек 2025 | 15:07
  • 1309
  • 0

Сезон 2027 трябва да даде началото на възраждането на Световния рали шампионат - нови технически правила, очакват се нови участници и разбира се, чака се и новият промоутър, който трябва да стане ясен тази седмица.

Правилата за следващото най-високо ниво рали автомобили, известни като WRC27, позволяват създаването на много по-евтини, но отново зрелищни и бързи коли, базирани на сегашните WRC2 автомобили.

Хюндай обяви пилотите си за сезон 2026 в WRC, трима ще заменят Танак
Хюндай обяви пилотите си за сезон 2026 в WRC, трима ще заменят Танак

А точно тези правила дават възможност и на много нови участници да влязат или да се завърнат в спорта. Най-големият слух тази седмица е, че М-Спорт на Малкълм Уилсън ще работи с нов партньор в WRC - китайската марка Lynk & Co, която вече има успехи в моторните спортове. Тази марка е насочена изцяло към Европа, има производство на територията на Стария континент и през 2016 година стартира като съвместен проект на китайския гигант Geely и популярната европейска марка Волво, която също е собственост на Geely.

През 2019 година Lynk & Co стана първата китайска марка, стартирала в състезания на ФИА на световно ниво - в WTCR - Световната купа за туристически автомобили. През 2019 шведският тим Cyan Racing, който представляваше Lynk & Co спечели отборната титла с модела 03 TCR, а голямата звезда на китайците Иван Мюлер завърши трети в крайното класиране.

Танак отрече, че догодина ще стартира в WRC
Танак отрече, че догодина ще стартира в WRC

През 2020 и 2021 титлата в WTCR спечели Ян Ерлаше - лидерът на Cyan Racing, а отборът взе отново отборната титла и в двата сезона.

По-рано тази година се появиха спекулации, че подразделението на М-Спорт в Полша, което отговаря за Централна и Източна Европа, също може от 2027 година да участва в световния шампионат по правилата на WRC27, но със собствен тим. И сега остава да разберем дали пък М-Спорт няма да продължи програмата на Форд с Puma, поляците да поемат китайците или обратно или пък те да стартират програма с WRC2 коли, които също ще са допустими в най-високия клас рали автомобили.

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!
Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

  • 9 дек 2025 | 13:20
  • 916
  • 1
На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 1284
  • 2
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 5570
  • 0
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 2241
  • 0
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

  • 8 дек 2025 | 19:14
  • 3252
  • 0
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 2468
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 1546
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76167
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 4400
  • 3
Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 1439
  • 1
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 6637
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 9423
  • 5