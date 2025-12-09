М-Спорт се разделя с Форд, вкарва китайци в WRC?

Сезон 2027 трябва да даде началото на възраждането на Световния рали шампионат - нови технически правила, очакват се нови участници и разбира се, чака се и новият промоутър, който трябва да стане ясен тази седмица.

Правилата за следващото най-високо ниво рали автомобили, известни като WRC27, позволяват създаването на много по-евтини, но отново зрелищни и бързи коли, базирани на сегашните WRC2 автомобили.

The Lynk & Co 03+ TCR developed in China 🇨🇳 was officially unveiled yesterday. It is scheduled to travel to Italy in March next year for homologation. #TCR pic.twitter.com/DClZ0gH235 — Sergio Fonseca (@SergioFonseca8) December 6, 2025

Хюндай обяви пилотите си за сезон 2026 в WRC, трима ще заменят Танак

А точно тези правила дават възможност и на много нови участници да влязат или да се завърнат в спорта. Най-големият слух тази седмица е, че М-Спорт на Малкълм Уилсън ще работи с нов партньор в WRC - китайската марка Lynk & Co, която вече има успехи в моторните спортове. Тази марка е насочена изцяло към Европа, има производство на територията на Стария континент и през 2016 година стартира като съвместен проект на китайския гигант Geely и популярната европейска марка Волво, която също е собственост на Geely.

През 2019 година Lynk & Co стана първата китайска марка, стартирала в състезания на ФИА на световно ниво - в WTCR - Световната купа за туристически автомобили. През 2019 шведският тим Cyan Racing, който представляваше Lynk & Co спечели отборната титла с модела 03 TCR, а голямата звезда на китайците Иван Мюлер завърши трети в крайното класиране.

Танак отрече, че догодина ще стартира в WRC

През 2020 и 2021 титлата в WTCR спечели Ян Ерлаше - лидерът на Cyan Racing, а отборът взе отново отборната титла и в двата сезона.

По-рано тази година се появиха спекулации, че подразделението на М-Спорт в Полша, което отговаря за Централна и Източна Европа, също може от 2027 година да участва в световния шампионат по правилата на WRC27, но със собствен тим. И сега остава да разберем дали пък М-Спорт няма да продължи програмата на Форд с Puma, поляците да поемат китайците или обратно или пък те да стартират програма с WRC2 коли, които също ще са допустими в най-високия клас рали автомобили.

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages