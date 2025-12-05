Хюндай обяви пилотите си за сезон 2026 в WRC, трима ще заменят Танак

Отборът на Хюндай обяви своя пилотски състав за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), до чието начало остават по-малко от два месеца.

Meet our 2026 WRC driver lineup 💪🔥 pic.twitter.com/QuTJffsjDv — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) December 5, 2025

През 2025 година корейският производител имаше трима титулярни пилоти (Ойт Танак, Тиери Нювил и Адриен Фурмо), които участваха във всяко едно от 14-те ралита. От тях Нювил и Фурмо отново ще бъдат титуляри, но не и Танак, който реши да се оттегли от WRC.

Това решение на естонеца принуди Сирил Абитебул и компания да потърсят алтернатива за третата си кола и те се спряха на избора тя да бъде поделена между трима пилоти. Това са ветеранът Дани Сордо, Есапека Лапи и двукратният европейски рали шампион от Нова Зеландия Хейдън Падън.

Another piece of the puzzle 🧩#WRC pic.twitter.com/USul2kisQK — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) December 5, 2025

И тримата вече са били титуляри на Хюндай в WRC и за тях сезон 2026 ще бъде завръщане в състава на корейците. Сордо и Лапи за последно караха за Хюндай през 2024, когато деляха третата кола с Андреас Микелсен, а Падън беше титуляр на Хюндай между 2014 и 2018, печелейки една победа в Аржентина през 2016 година. Падън ще има честта да започне сезона в Монте Карло в края на януари, след което Лапи ще стартира в Швеция в средата на февруари. Първото участие на Сордо пък ще бъде на Канарските острови в края на април.

