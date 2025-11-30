Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

4-кратният световен шампион и заместник-шеф на Тойота в Световния рали шампионат Юха Канкунен посочи Себастиен Ожие за най-великия в историята на спорта. Вчера Ожие спечели деветата си световна титла и се изравни по този показател със сънародника си Себастиен Льоб.

„Битката за световната титла беше изключително оспорвана и Себ и Елфин Еванс я решиха в последната отсечка на последното рали за годината – обясни легендарният финландец. – Мисля, че Себ показа, че в момента е най-добрият пилот в света и може би дори за всички времена: той изравни рекорда на Льоб от девет световни титли, като го направи с три различни производители.“

И деветте титли на Льоб са със Ситроен, докато Льоб взе първите си четири титли с Фолксваген, след това още две с М-Спорт и Форд и последните три дойдоха с Тойота.

„Аз също спечелих моите титли с три различни производители, но взех само 4 титли – допълни Канкунен. – Това, което направи Себ, го извежда на първо място за мен. Девет титли с коли на три различни марки. Това означава, че той е най-добрият пилот, поне според мен.“

Канкунен похвали и Елфин Еванс, който за трети път се бори с Ожие за световната титла и французинът отново го победи.

„Елфин направи фантастичен сезон – заяви Канкунен. – Той не допусна грешки, през по-голямата част от сезона стартира първи по етапите и чисти пътя за своите съперници, но беше много постоянен и е страхотно, че той остава при и догодина отново ще се бори за титлата.“

