Танак отрече, че догодина ще стартира в WRC

Световният рали шампион за 2019 година Ойт Танак се оттегли от WRC след финала на рали “Саудитска Арабия”, с което приключи сезон 2025 в световния шампионат. Естонецът все още няма конкретни планове, но беше категоричен, че няма да го видим в WRC през 2026, каквито слухове се появиха в последните дни.

И Танак уточни, че му предстои да наваксва много пропуснато време със семейството му, затова е планирал много почивки и пътувания, които съвпадат със състезанията от календара на WRC през 2026 година.

“От 10-15 години се състезавам професионално, бях много натоварен и имах възможност да преследвам мечтата си - обясни Танак. - Благодарен съм на тима, както и на семейството ми, че ми позволиха да направя това. Беше страхотен период.

“Знам, че в края на януари е рали “Монте Карло”, но няма да го гледам, първата ни почивка е планирана точно за това време, така че няма да следя ралито.”

Бившият вече пилот на Хюндай побърза да разсее и слуховете, че той би могъл да се върне в WRC догодина за определени стартове - като домашното му рали “Естония” през лятото.

“Вече получих такива предложения, но съм запазил почивки и пътувания точно на датите на ралитата, така че определено няма шанс - потвърди Ойт. - Догодина няма да карам в който и да е кръг от WRC.

“Не знам дали няма да стартирам в някои местни ралита в Естония, но в момента нямам планове за нещо такова. Първо смятам да се изключа напълно от спорта. Цялата работа на заден план, фитнесът, всичко останало, това няма да се промени, и ще видим какво ще ни донесе бъдещето, но вече сме планирали няколко почивки.”

