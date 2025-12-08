Кими Антонели се извини на Верстапен след финала в Абу Даби

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели беше забелязан да се извинява на детронирания от шампионския престол във Формула 1 Макс Верстапен след финала на вчерашната Гран При на Абу Даби.

Верстапен спечели на „Яс Марина“, но това не му беше достатъчно да се пребори за пета поредна световна титла. В крайното класиране четирикратният световен първенец завъри на две точки зад новия световен шампион Ландо Норис.

Критиците бързо посочиха, че Норис спечели точно две точки от грешката на Антонели в предпоследната обиколка на Гран При на Катар седмица преди финала на сезона. Тогава италианецът се движеше четвърти, но допусна неточност в десетия завой на „Лусайл“, което позволи на Норис да го изпревари и да вземе още две точки в битката си с Верстапен и Оскар Пиастри. А след финала вчера репортери забелязаха как Антонели се извинява на Верстапен, на което нидерландецът му отговаря, че няма за какво да съжалява и добавя, че „всичко е наред“.

Важно е да се отбележи, че тези две точки така или иначе не се оказаха фатални, тъй като е лесно да предположим, че Макларън щеше да нареди на Пиастри да отстъпи второто място в Абу Даби на Норис, за да може британецът да стане световен шампион. Ако той и Верстапен бяха завършили с равен брой точки при победа на нидерландеца на „Яс Марина“, тогава титлата щеше да отиде в ръцете на Верстапен, който завърши сезона с една победа повече спрямо Норис.

Ландо Норис дублира постижение на баща и син Розберг

Разбира се, не трябва да забравяме и другия момент от изминалия сезон, в който Антонели по неволя се намеси в спора за титлата. Става дума за удара му с Верстапен в първата обиколка на Гран При на Австрия, който извади и двамата от състезанието на „Ред Бул Ринг“ и не позволи на пилота на Ред Бул да вземе едни поне десет точки, с които той с лекота щеше да стане световен шампион.

