  3. Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

  • 4 окт 2025 | 14:08
Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко похвали ирландския пилот във Формула 2 Алекс Дън и потвърди, че вече вървят преговори за бъдещето му под шапката на компанията за енергийни напитки.

Тази седмица изненадващо Дън беше освободен от програмата за млади пилоти на Макларън, а от онзи ден вървят упорити слухове, че той може да получи шанс да е титуляр за Рейсинг Булс догодина във Формула 1.

„Алекс е много агресивен пилот, има фантастичен контрол над автомобила – обясни доктор Марко. – Дън е и много бърз. Това са все неща, които ние в Ред Бул харесваме и разбира се, след като той вече е свободен, ще водим дискусии с него.“

Дън обаче е заплашен от това да загуби голяма част от точките си за суперлиценза за Формула 1 и за да компенсира това, то той трябва да завърши в топ 3 в класирането за сезона във Формула 2.

До края на кампанията във Формула 2 остават два кръга – в Катар и Абу Даби, като Дън трябва да навакса 31 точки спрямо Люк Браунинг и 21 точки спрямо Ричард Вершоор.

Доктор Марко направи уговорката, че бъдещето на Дън ще зависи от това как той ще завърши сезона във Формула 2.

„Алекс няма точки за суперлиценз, така че да видим. Има още два уикенда във Формула 2, да видим какво ще успее да постигне в тях“, обясни бившият пилот.

Снимки: Gettyimages

