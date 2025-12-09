Популярни
Еван Фурние: В Олимпиакос отново се почувствах жив, искам да завърша кариерата си тук

  • 9 дек 2025 | 12:08
  • 284
  • 0
Еван Фурние: В Олимпиакос отново се почувствах жив, искам да завърша кариерата си тук

Френският национал Еван Фурние говори да трудностите, с които се е сблъскал, преди да напусне НБА и изрази желание да завърши кариерата си в гръцкия гранд Олимпиакос.

Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа
Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа

"Когато бях по-млад, бях наистина емоционален на терена. Играех с много емоции - може би дори прекалено много. В НБА просто има твърде много мачове за това. Ще бъдеш смазан, ще имаш луди възходи и спадове, защото чувстваш и попиваш всички тези емоции. И въпреки че сега съм по-спокоен, страстта тук ми позволи да се свържа отново с тази страна от себе си. Беше невероятно да играя отново с този огън и енергия... Наистина ми липсваше. Щастлив, че тук отново се почувствах жив", заяви по време на участието си в подкаста Man to Man съотборникът на българската суперзвезда Александър Везенков.

Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция
Везенков и Олимпиакос остават непобедени в Гърция

"Очевидно беше огромна промяна да напусна САЩ и НБА, след като прекарах почти цялата си професионална кариера там - 12 сезона. Преди да се преместим тук със семейството ми, никога не бяхме идвали в Гърция, така че не знаехме какво да очакваме. Имаме две деца и това беше голяма промяна за семейството, за мен, за кариерата ми, за всичко. Дойдохме без очаквания и хората се отнасяха с нас невероятно добре - клубът, всички. Положиха истински усилия да ни помогнат да се чувстваме комфортно и сме изключително благодарни за това", продължи 33-годишният французин.

Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче
Отложиха мача Олимпиакос - Фенербахче

"Това е мястото, където искам да бъда. Искам да завърша кариерата си тук. Не знам колко години ми остават, но това е мястото, където искам да остана. Това е моят дом сега", добави Еван Фурние.

Снимки: Imago

