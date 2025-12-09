Макун: Мачовете в Европа ни дадоха увереност

Централният защитник на Левски Кристиан Макун направи равносметка за изминалия полусезон в първенството. 25-годишният бранител посочи какво е помогнало на тима за лидерската позиция в класирането. Той говори пред медии в родината си след изиграването на мач №50 със синия екип във всички турнири, в които вкара четири гола.

„Доволен съм от първата част на сезона. Беше много позитивна за нас. Започнахме с квалификации в Лига Европа. Тези мачове ни дадоха много увереност както физически, така и чисто футболно, за да може да стигнем дотук и да сме на първото място в класирането. Успяхме да поддържаме ритъма си на игра“, заяви Макун.

Венецуелският национал говори и за победата над Спартак (Варна), която дойде след поражението от Славия. „Беше труден мач, защото времето и състоянието на терена бяха лоши. Но показахме добър фокус и се опитахме да нанесем удар още в началото. Така и се получи. Оттеглянето на почивката с преднина от 2:0 беше решаващо за изхода на двубоя и си осигурихме още важни три точки. Трябва да продължим да имаме силен и позитивен начин на мислене. Винаги е важно да постигнем добър резултат, след като сме загубили в предишния мач. Радвам се, че направихме точно това. Реагирахме и сме щастливи от тази победа“, добави още той.

Макун говори и за предстоящия двубой с третодивизионния Витоша (Бистрица) от осминафиналите за купата. „Трябва да излезем и да спечелим, за да завършим 2025 година по най-добрия начин. Това ще бъде много позитивно за отбора, тъй като ни предстои почивка и след това здрава работа по време на подготовката. Оставаме изцяло фокусирани върху целите си“, каза централният защитник.

