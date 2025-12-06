Левски пусна специални коледни артикули с благотворителна цел

В края на месец ноември Левски и СК "Адаптирани спортове" към НСА обединиха усилия за обща кампания в подкрепа на деца до 18-годишна възраст, страдащи от физически, умствени и сензорни увреждания, които се нуждаят от ежедневна адаптирана рехабилитация, психотерапевтична подкрепа и социално приобщаване.

"Чрез своята дейност клубът по адаптирани спортове дава шанс на тези деца да спортуват, да общуват и да се чувстват част от общност - ценности, в които Левски дълбоко вярва.

В навечерието на най-светлия християнски празник ви представяме нашата обща коледна колекция. Това няма да са просто артикули, с които да стоплите сърцето на ваш близък човек, а кауза.

10% от всеки закупен коледен артикул - ще бъдат дарени на спортния клуб за нуждите на децата в затруднено положение.

Затова и тази колекция е по-специална. За едни може би е просто хубав подарък, а за друг - подадена ръка и надежда", написаха "сините".