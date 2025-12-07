Бала: Още един голям мач, всяко решение на треньора е най-доброто

Евертон Бала, който отбеляза две от попаденията за Левски при победата с 3:1 над Спартак във Варна, заяви след срещата, че сините са доказали, че са голям отбор. Също така бразилецът е категоричен, че поражения като това от Славия се случват, а относно ротацията в този двубой допълни: "каквото треньорът реши, значи е най-доброто".

"В такъв тип мачове показваме наистина, че сме голям отбор. Много пъти като не можеш да показвмаш качества, трябва да покажеш характер. Трябва да се борим и играем здраво. Още един голям мач за целия отбор и съм много щастлив.

Загубата от Славия? Случва се. Не всеки мач може да побеждаваш. Бързо сменихме чипа и се върнахме към победата. Дойдохме за трите точки и благодаря на феновете за подкрепата.

Абсолютно всички играчи са готови да вземат участие. Каквото треньорът реши, значи е най-доброто. Тренираме добре, даваме всичко от себе си. Всеки един притежава качествата да играе. След това треньорът решава. Никой не е искал да загуби, но се случва. Имам абсолютна увереност в целия отбор и треньорските решения.

Щастлив съм, че изграждам име и оставям следа. Като цяло всичко е добре за Левски", каза Бала.