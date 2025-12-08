Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

  • 8 дек 2025 | 13:46
  • 790
  • 1

Наставникът на лидера във Втора лига Дунав (Русе) Георги Чиликов бе гост в актуално студио Дерби. В дискусията бургазлията обясни причините за добрите изяви на неговия тим и сподели амбициите на русенци за завръщане в елита през следващата година.

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Чиликов обаче засегна проблемите с младите ни таланти посочи основните проблеми в работата с българските състезатели през годините. Той коментира и първенството в елита, като определи първото място на Левски като здравословно за нашия футбол.

