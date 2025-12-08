Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

Наставникът на лидера във Втора лига Дунав (Русе) Георги Чиликов бе гост в актуално студио Дерби. В дискусията бургазлията обясни причините за добрите изяви на неговия тим и сподели амбициите на русенци за завръщане в елита през следващата година.

Чиликов обаче засегна проблемите с младите ни таланти посочи основните проблеми в работата с българските състезатели през годините. Той коментира и първенството в елита, като определи първото място на Левски като здравословно за нашия футбол.